Чего ждать на фондовом рынке после встречи Путина и Трампа

Путин и Трамп встретились 15 августа на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» на Аляске. По возвращении в Москву российский лидер на совещании в Кремле обсудил итоги переговоров, главной темой которых было урегулирование украинского кризиса. На мероприятии присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, помощник главы государства Владимир Мединский и др. Путин рассказал им, что спокойно и детально обсудил с Трампом разрешение конфликта на Украине на справедливой основе. Президент России положительно оценил саммит на Аляске и высказал мнение, что эти переговоры приблизили стороны к нужным решениям.