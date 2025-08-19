Эксперты усомнились в методе Мосбиржи по расчету доходности дисконтных облигаций

Эксперты усомнились в методе Мосбиржи по расчету доходности дисконтных облигацийОна отличается от способа расчета доходности купонных бумаг и может путать инвесторов
Методика Московской биржи по расчету доходности дисконтных облигаций «далека от оптимальной», потому что искажает представление о риск-профиле этих бумаг, пишут эксперты аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов и Максим Коровин в исследовании (есть у «Ведомостей»).
Дисконтные бонды не имеют купона и размещаются по цене ниже номинала. По истечении срока действия облигации инвестор получает полную номинальную стоимость. На цену и доходность этих бумаг влияет срок до погашения: чем он длиннее, тем выше риски и больше дисконт. В России рынок бескупонных облигаций начал формироваться только в конце прошлого года и пока еще очень молод, отмечают Наумов и Коровин. Ключевым эмитентом является Сбербанк с семью выпусками, размещенными с сентября прошлого года по август этого.
Мосбиржа уже активно обсуждает с участниками рынка наиболее оптимальные модели расчета доходности дисконтных облигаций, а также бумаг с плавающим купоном, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Расширение инвесторской базы наряду с увеличением разнообразия инструментов создало в том числе потребность в пересмотре расчета доходностей, пояснил он.