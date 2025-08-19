Эксперты усомнились в методе Мосбиржи по расчету доходности дисконтных облигаций

Дисконтные бонды не имеют купона и размещаются по цене ниже номинала. По истечении срока действия облигации инвестор получает полную номинальную стоимость. На цену и доходность этих бумаг влияет срок до погашения: чем он длиннее, тем выше риски и больше дисконт. В России рынок бескупонных облигаций начал формироваться только в конце прошлого года и пока еще очень молод, отмечают Наумов и Коровин. Ключевым эмитентом является Сбербанк с семью выпусками, размещенными с сентября прошлого года по август этого.