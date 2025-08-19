Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Эксперты усомнились в методе Мосбиржи по расчету доходности дисконтных облигаций

Она отличается от способа расчета доходности купонных бумаг и может путать инвесторов
Артем Кульша
По своей природе дисконтные бонды ориентированы на спекуляции, но методика определения их доходности Мосбиржей в значительной степени лишает их этого потенциала
По своей природе дисконтные бонды ориентированы на спекуляции, но методика определения их доходности Мосбиржей в значительной степени лишает их этого потенциала / Андрей Гордеев / Ведомости

Методика Московской биржи по расчету доходности дисконтных облигаций «далека от оптимальной», потому что искажает представление о риск-профиле этих бумаг, пишут эксперты аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов и Максим Коровин в исследовании (есть у «Ведомостей»).

Дисконтные бонды не имеют купона и размещаются по цене ниже номинала. По истечении срока действия облигации инвестор получает полную номинальную стоимость. На цену и доходность этих бумаг влияет срок до погашения: чем он длиннее, тем выше риски и больше дисконт. В России рынок бескупонных облигаций начал формироваться только в конце прошлого года и пока еще очень молод, отмечают Наумов и Коровин. Ключевым эмитентом является Сбербанк с семью выпусками, размещенными с сентября прошлого года по август этого.

Мосбиржа уже активно обсуждает с участниками рынка наиболее оптимальные модели расчета доходности дисконтных облигаций, а также бумаг с плавающим купоном, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Расширение инвесторской базы наряду с увеличением разнообразия инструментов создало в том числе потребность в пересмотре расчета доходностей, пояснил он.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных