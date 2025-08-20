Инвесторы пытаются успеть в последний вагон разблокировки

Инвесторы пытаются успеть в последний вагон разблокировкиИх мобилизовал слух о прекращении приема заявок в Бельгии
Отечественные инвесторы пытаются запрыгнуть в последний вагон разблокировки на фоне слухов о том, что казначейство Бельгии может перестать принимать заявления на разморозку активов. О всплеске спроса на эту услугу «Ведомостям» рассказали юристы.
Слух о том, что бельгийское казначейство с одобрения Еврокомиссии якобы планирует с сентября этого года прекратить прием заявок на разблокировку, появился 24 июня и был подхвачен многими СМИ. Власти ЕС якобы сочли, что у инвесторов было достаточно времени для подачи документов.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам