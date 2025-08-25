Почему акции банка «Санкт-Петербург» упали после рекомендации по дивидендам

Акции банка «Санкт-Петербург» упали в цене, несмотря на рекомендацию полугодовых дивидендов. 22 августа банк подвел итоги работы за первое полугодие и II квартал по международным стандартам и объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли, или 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 22 коп. – на привилегированную. Общая сумма выплат по итогам полугодия составит 7,4 млрд руб. Собрание акционеров запланировано на 25 сентября.