Почему акции банка «Санкт-Петербург» упали после рекомендации по дивидендам

Почему акции банка «Санкт-Петербург» упали после рекомендации по дивидендамИнвесторам не понравилось снижение коэффициента выплат, говорят эксперты
Акции банка «Санкт-Петербург» упали в цене, несмотря на рекомендацию полугодовых дивидендов. 22 августа банк подвел итоги работы за первое полугодие и II квартал по международным стандартам и объявил о рекомендации набсовета общему собранию акционеров направить на выплату промежуточных дивидендов 30% чистой прибыли, или 16,61 руб. на обыкновенную акцию и 22 коп. – на привилегированную. Общая сумма выплат по итогам полугодия составит 7,4 млрд руб. Собрание акционеров запланировано на 25 сентября.
На торгах 22 августа обыкновенные акции «Санкт-Петербурга» подешевели на 5,71% до 366,52 руб., «префы» – на 0,38% до 65,65 руб.
