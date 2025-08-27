Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале оказалась выше ожиданий рынка

Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале оказалась выше ожиданий рынкаНо все равно снизилась на 23% в годовом выражении из-за падения процентного дохода
Группа Московской биржи, куда входит сама биржа, а также центральный депозитарий, клиринговый центр и маркетплейс «Финуслуги», во II квартале 2025 г. заработала 15,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 22,8% меньше, чем за апрель – июнь 2024 г., следует из отчетности по МСФО. При этом по сравнению с I кварталом чистая прибыль выросла на 16%. Показатель оказался выше на 5,6% консенсус-прогноза «Интерфакса» в 14,3 млрд руб.
Акции Мосбиржи по итогам основных торгов 26 августа снизились на 0,66% до 181 руб. за бумагу. С начала года они потеряли 8,8%. Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов вторника опустился на 0,05% до 2885,87 пункта.
