Чистая прибыль Мосбиржи во II квартале оказалась выше ожиданий рынка

Группа Московской биржи, куда входит сама биржа, а также центральный депозитарий, клиринговый центр и маркетплейс «Финуслуги», во II квартале 2025 г. заработала 15,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 22,8% меньше, чем за апрель – июнь 2024 г., следует из отчетности по МСФО. При этом по сравнению с I кварталом чистая прибыль выросла на 16%. Показатель оказался выше на 5,6% консенсус-прогноза «Интерфакса» в 14,3 млрд руб.