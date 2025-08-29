Чистая прибыль «Ренессанс страхования» снизилась на 15% в первом полугодии

Чистая прибыль группы «Ренессанс страхование» в первом полугодии 2025 г. составила 4,6 млрд руб. Это на 15% меньше прошлогоднего показателя, который с учетом пересчета по новым стандартам МСФО 17 составил 5,4 млрд руб. В прошлогодней отчетности МСФО чистая прибыль была ниже прибыли этого года – 3,9 млрд руб.