Чистая прибыль «Ренессанс страхования» снизилась на 15% в первом полугодии

Чистая прибыль «Ренессанс страхования» снизилась на 15% в первом полугодииСказались пересчет прошлогодней прибыли по новому стандарту МСФО и валютная переоценка
Чистая прибыль группы «Ренессанс страхование» в первом полугодии 2025 г. составила 4,6 млрд руб. Это на 15% меньше прошлогоднего показателя, который с учетом пересчета по новым стандартам МСФО 17 составил 5,4 млрд руб. В прошлогодней отчетности МСФО чистая прибыль была ниже прибыли этого года – 3,9 млрд руб.
Менеджмент группы также рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 4,1 руб. на акцию, или 2,3 млрд руб. в абсолютном значении. Сумма соответствует примерно 50% от чистой прибыли за первое полугодие.
