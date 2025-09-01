Мосбиржа перенесла запуск CDS на I квартал 2026 года

Мосбиржа перенесла запуск CDS на I квартал 2026 годаПервыми появятся кредитные дефолтные свопы на 5–7 первоклассных эмитентов
Московская биржа в I квартале 2026 г. планирует запустить кредитные дефолтные свопы (CDS) на эмитентов облигаций, размещенных на торговой площадке. Об этом директор по внебиржевым деривативам Мосбиржи Роман Локтионов рассказал журналистам на семинаре «Медиадни». В декабре 2024 г. представитель группы Мосбиржи Игорь Марич анонсировал запуск CDS в 2025 г.
Новые инструменты будут доступны на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. Мосбиржа планирует предоставить участникам рынка возможность протестировать их в конце этого года, отметил Локтионов. Сначала будут запущены CDS на 5–7 первоклассных эмитентов, дальше речь может идти уже о 17–18 компаниях, продолжил он.
