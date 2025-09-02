Газета
Главная / Инвестиции /

Граждане удвоили вложения на брокерских счетах во II квартале

При этом доля акций в портфелях физлиц на минимуме с 2022 года – они предпочитают облигации
Кристина Швецкова
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости

Чистые взносы физических лиц на брокерские счета во II квартале 2025 г. составили 574 млрд руб., сообщается в обзоре ЦБ. За год объем чистых взносов вырос почти вдвое – на 92%. Аналитики, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что рост чистых притоков на брокерские счета сохраняется и в III квартале 2025 г.

Рост средств ЦБ объясняет в обзоре снижением ставок по депозитам и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», на 1 сентября 2025 г. средние ставки по рублевым вкладам в топ-20 крупнейших банков составили 15,74% (-0,09 п. п. за неделю) по трехмесячным вкладам, 14,72% (-0,1 п. п.) по полугодовым и 13,7% (-0,13 п. п.) по годовому размещению. Ключевую ставку Банк России с декабря 2024 г. снизил до 18% с 21% годовых.

