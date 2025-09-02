Граждане удвоили вложения на брокерских счетах во II квартале

Рост средств ЦБ объясняет в обзоре снижением ставок по депозитам и ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», на 1 сентября 2025 г. средние ставки по рублевым вкладам в топ-20 крупнейших банков составили 15,74% (-0,09 п. п. за неделю) по трехмесячным вкладам, 14,72% (-0,1 п. п.) по полугодовым и 13,7% (-0,13 п. п.) по годовому размещению. Ключевую ставку Банк России с декабря 2024 г. снизил до 18% с 21% годовых.