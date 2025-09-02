НАУФОР предложила ЦБ идеи по развитию рынка розничных ПИФов

НАУФОР предложила ЦБ идеи по развитию рынка розничных ПИФовАссоциация просит налоговых стимулов для инвесторов и расширения инструментария
Для развития индустрии розничных паевых инвестфондов (ПИФ) необходимо дополнительное налоговое стимулирование, возможность приобретать криптовалюты и деривативы на них и ряд других нововведений. Об этом ассоциация НАУФОР пишет в комментариях (есть у «Ведомостей») к консультативному докладу Банка России. ЦБ получил предложения и изучает их, сообщил «Ведомостям» его представитель.
В докладе «Перспективные направления развития регулирования розничных ПИФ», опубликованном для общественных консультаций 7 июля, ЦБ проанализировал и обобщил правоприменительную практику на рынке, международный опыт и предложил обсудить возможные направления развития сегмента.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам