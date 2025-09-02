Инвесторы судятся с казначейством Бельгии в Арбитражном суде Москвы

Активы истцов, как и миллионов российских инвесторов, заблокированы из-за санкций ЕС против НРД. Большая часть бумаг подпала под блокировку, потому что учитывалась в Euroclear – он заморозил их по указанию местных властей за несколько месяцев до введения ограничений против отечественного депозитария летом 2022 г. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны. Условия – активы останутся в ЕС или будут переведены в Великобританию, Швейцарию или США, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а местный профучастник выступит гарантом.