Большинство российских инвесторов не полагается на государственную пенсию

В исследовании приняли участие 1000 человек с опытом инвестирования и инвестпортфелем. У трети (29,9%) опрошенных инвестиционный портфель (не только в «Финаме») составляет менее 300 000 руб., у 23,5% – от 300 000 до 1 млн руб., еще у четверти (26,8%) – от 1 млн до 5 млн руб. От 5 млн до 10 млн руб. портфель у 8,9% опрошенных, более 10 млн руб. – у 10,8% респондентов. Вдобавок выборка характеризуется значительным опытом инвестирования, отметили в «Финаме»: 32,8% респондентов инвестируют от двух до пяти лет, 33,3% – более пяти лет.