В ЦБ не видят необходимости ограничивать россиянам вывоз золота

В ЦБ не видят необходимости ограничивать россиянам вывоз золотаЗа лимит выступает Минфин, опасаясь неконтролируемого вывода капитала из страны
Банк России не поддерживает возможные ограничения для граждан на вывоз физического золота из страны – это может негативно сказаться на трансграничных расчетах, в которых задействован драгметалл, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ.
По мнению ЦБ, эффект от подобных ограничений может оказаться непрогнозируемым. Золото – это также способ расчетов, подчеркнул Гузнов. «Нам нужно поддерживать расчеты, которые позволяют в том числе критический импорт завозить в страну? Нужно», – сказал Гузнов, отметив, что ответ при обсуждении ограничений нужно искать в этом направлении.
Дискуссия об ограничениях для граждан на вывоз золота из страны возобновилась летом после полутора лет затишья. Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что служба совместно с Минфином и ЦБ работает над проблемой свободного вывоза драгметалла – сейчас это фактически нерегулируемая зона.
Золото активно используется в трансграничных финансовых потоках, говорил глава финразведки. «Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет», – сказал Чиханчин, добавив, что с нынешними высокими ценами на золото разница при конвертации дает хорошую прибыль (цитата по «Интерфаксу»).
Минфин и вовсе считает необходимым ввести запрет для физлиц на вывоз физического золота на сумму более эквивалента в $10 000, говорил в июне замминистра финансов Алексей Моисеев. Тогда, по его словам, Минфин «в целом» получил поддержку со стороны почти всех, но одно ведомство (оно не называлось) было против.
Золото, по словам Моисеева, сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. «Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное», – говорил Моисеев. Также он напомнил, что президент вводил ограничения по безналичным переводам и вывозу наличных денег из страны (до $10 000) в том числе для контроля оттока капитала в условиях санкционного давления. Но теперь отток идет через золото. «То есть люди, если им надо что-то вывезти, спокойно чуть ли не чемоданами вывозят золото в страны Таможенного союза», – говорил замминистра.
Ограничение на вывоз золота для граждан активно обсуждалось еще в 2023–2024 гг. Тогда Моисеев рассказывал, что россияне «повезли в карманах» золото за границу, обходя ограничения на вывоз валюты. В Минфине связывали активность граждан и с введением курсовой экспортной пошлины в октябре 2023 г. – недобросовестные компании могли вывозить драгметалл через население, чтобы не платить сбор. Также в тот период уже не действовал НДС для граждан при покупке физического золота в банках. Но весной 2024 г. с вводом дополнительного коэффициента к НДПИ на золото и отменой «курсовой» пошлины для золотодобытчиков Минфин отказался от идеи ограничить вывоз.
Газета «Коммерсантъ» на фоне обсуждений ограничений в 2024 г. отмечала неоднозначность и запутанность текущих правил вывоза золота гражданами из страны. Хотя нет формальных ограничений, как и обязанности декларировать золото, перемещаемое за пределы России для личного пользования, таможня по достаточно общим критериям может решить, что вывоз происходит в коммерческих целях. Это уже чревато административной и уголовной ответственностью.