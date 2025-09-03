В ЦБ не видят необходимости ограничивать россиянам вывоз золота

Золото, по словам Моисеева, сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. «Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное», – говорил Моисеев. Также он напомнил, что президент вводил ограничения по безналичным переводам и вывозу наличных денег из страны (до $10 000) в том числе для контроля оттока капитала в условиях санкционного давления. Но теперь отток идет через золото. «То есть люди, если им надо что-то вывезти, спокойно чуть ли не чемоданами вывозят золото в страны Таможенного союза», – говорил замминистра.