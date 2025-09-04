Граждане слабо знакомы с народными облигациями регионов

Граждане слабо знакомы с народными облигациями регионовТакие выпуски пока малы в объемах, хотя для их покупки не нужен брокерский счет
Народные облигации для граждан могут выступать переходным звеном между банковскими вкладами и рынком ценных бумаг, а также вовлекать население в дела региональных эмитентов, заявил журналистам в кулуарах ВЭФа заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. Но потенциал этого инструмента только предстоит реализовать, признали регуляторы, власти и бизнес в ходе сессии на ВЭФе про народные облигации.
С 2021 г. народные облигации регионов граждане могут покупать через финансовый маркетплейс «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи). Отличие народных облигаций в том, что их могут купить только физические лица, они не обращаются на бирже и не имеют вторичного рынка.
Выгода для всех
На сегодня Калининградская, Ульяновская и Томская области, Москва и Красноярск провели девять выпусков народных облигаций суммарно на 5 млрд руб., заявил старший управляющий директор по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин в ходе сессии на ВЭФе. Но относительно долгового рынка это маленькая цифра: только за II квартал 2025 г. розничные инвесторы купили на бирже облигаций на 401 млрд руб. При этом средние чеки народных облигаций немаленькие. Средний размер инвестиций в последний выпуск Томской области на 1 млрд руб. составлял 350 000 руб., сообщали «Финуслуги».
Знающие граждане инструмент распробовали, говорит Алутин. Он привел в пример Калининградскую область, которая эмитировала пять выпусков и последний – на 1 млрд руб. – был раскуплен всего за 12 часов, тогда как на реализацию первых уходило несколько месяцев. Такой прогресс связан с тем, что инвесторы видят, куда идут их деньги, считает Алутин. Например, Томская область средства от размещения облигаций использует при создании нового мусоросортировочного комплекса, Калининградская – на экологические и социальные проекты, за которые проголосовали жители региона, Москва – на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы.
Этот инструмент позволяет населению видеть, что мир финансов не сосредоточен на кредитах и депозитах, отметил Гузнов из ЦБ. На депозитах находится 60 трлн руб., ключевая ставка, вероятно, будет падать – и граждане будут искать новые инструменты для повышения доходности своих средств, говорит Алутин. Например, доходность по выпуску облигаций Томской области составляла 23%, а срок погашения – март 2026 г. У банков максимальные ставки в то время были 20–22% на срок полгода-год.
В этом году на «Финуслугах» появятся и народные облигации Дальнего Востока и Арктики. Выпуск таких бумаг общим объемом около 2,2 млрд руб. рассматривают Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, а также город Якутск, анонсировал маркетплейс 3 сентября.
Население начинает понимать, что оно является участником процесса не только как инвестор, но и как создатель, от этого растет его вовлеченность и доверие, добавил в ходе сессии председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков. Якутск собирается делать тестовые выпуски в небольших объемах, указал он: они будут направлены на те объекты и те проекты, которые видны населению, где каждый вложенный рубль видится, – это благоустройство города, озеленение, развитие территории и т. д.
У Чукотки будет небольшой пилотный выпуск на 140 млн руб., а доходность инструмента будет привязана к «кривой бескупонной доходности плюс 4,5 п. п.», заявил замгубернатора Чукотского автономного округа Антон Яремчук. При отсутствии волатильности и коротком сроке до погашения такая бумага дает «реально хорошую» альтернативу банковскому депозиту, отметил он.
Как развить потенциал
Но, к сожалению, немногие граждане знают об удобной альтернативе банковским вкладам, заявил в ходе сессии ВЭФа член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Владимир Новиков. Повышению привлекательности этого инструмента могли бы способствовать конкурентная по сравнению с банковскими вкладами доходность, прогрессивные купоны, снижение ставки или полное обнуление НДФЛ (сейчас доход полностью облагается, вычетов также не предусмотрено). «Мы готовы законодательство либо уточнить, либо расширить, и для этого нужен диалог», – заверил депутат.
Также важны регулярные информационные кампании, сказал Новиков. «Нужно привлечь уважаемых в регионах лиц, объяснять людям простым языком, для чего облигации нужны, что они надежны и выгодны, как депозит, но дают больше возможностей в развитии регионам», – отметил он. Необходимо показывать инвесторам, что их деньги идут именно на школы, дворы, дороги, детские сады и благоустройство региона, резюмировал депутат.
Как формируется доход народной облигации
Развитие инфраструктуры – одна из приоритетных задач государства, обратил внимание управляющий директор Дом.РФ Александр Аксаков. В целом потребность в инвестициях в инфраструктуру до 2030 г. составляет около 37 трлн руб., привел оценку он. В настоящий момент федеральным финансированием в рамках национальных проектов обеспечено 6,3 трлн руб. – 17% от общей потребности, остальные 83% – это в том числе средства региональных бюджетов и муниципальных, но в первую очередь это внебюджетные источники.
Аксаков называет инструмент перспективным, но подчеркивает, что крайне важно обеспечить правильный баланс доходности и безопасности таких инструментов. Аспект социальной значимости, безусловно, важен для граждан, но, когда у них есть целое меню инструментов, в которые они могут инвестировать, им нужно дать конкурентный продукт и уже бонус к этому – социальная значимость реализуемых проектов, заметил Аксаков.
Емкость для выпуска народных облигаций для 11 субъектов Дальнего Востока составляет порядка 300 млрд руб., заявила в ходе сессии замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Это может быть существенная доля финансовых ресурсов для реализации мастер-планов городов региона (стратегии развития города, которые создаются в кооперации с горожанами и бизнесом. – «Ведомости»), считает она.