Граждане слабо знакомы с народными облигациями регионов

Знающие граждане инструмент распробовали, говорит Алутин. Он привел в пример Калининградскую область, которая эмитировала пять выпусков и последний – на 1 млрд руб. – был раскуплен всего за 12 часов, тогда как на реализацию первых уходило несколько месяцев. Такой прогресс связан с тем, что инвесторы видят, куда идут их деньги, считает Алутин. Например, Томская область средства от размещения облигаций использует при создании нового мусоросортировочного комплекса, Калининградская – на экологические и социальные проекты, за которые проголосовали жители региона, Москва – на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы.