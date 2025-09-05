Газета
«СБП для ценных бумаг» не взлетел из-за жестких требований к обособлению

Перевод через сервис осуществляется быстро, но на обособленный счет
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Сервис быстрых переводов ценных бумаг «Мост», который разработал НРД (входит в группу Мосбиржи), пока не взлетел из-за жестких требований властей к обособлению бумаг, купленных у недружественных иностранцев, узнали «Ведомости». Но Банк России уже работает над упрощением операционных процессов депозитариев для соблюдения требований к обособлению и планирует внедрить изменения до конца 2025 г., сообщил «Ведомостям» его представитель.

В НРД сравнивали свой сервис с СБП Банка России: он призван сделать перевод активов между депозитариями при смене розничными инвесторами брокера таким же простым. Сейчас перевод основан на бумажном документообороте и является достаточно сложным и ресурсозатратным, писали «Ведомости». Процесс подразумевает множество ручного труда на стороне как инвестора, так и брокера/депозитария, консультации и даже расходы на стороне клиента за подачу или получение документов на бумаге. Через «Мост» процесс занимает часы, а не дни, как сейчас, говорили в НРД.

