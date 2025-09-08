Газета
Главная / Инвестиции /

Объем операций бизнеса на денежном рынке Мосбиржи достиг 115 трлн рублей

Юрлица проявляют все больше активности на фондовом рынке в поиске ликвидности
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За восемь месяцев 2025 г. количество компаний, заключающих сделки через брокерский доступ на наиболее популярном у них денежном рынке Московской биржи, достигло 9300 шт. и выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Ведомостям» представитель биржи. Объем операций юрлиц за этот период вырос более чем в 2 раза и составил почти 115 трлн руб.

