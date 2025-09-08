Объем венчурных инвестиций в первом полугодии 2025 года вырос до $78 млн

Российский венчурный рынок в первом полугодии 2025 г. показал разнонаправленную динамику: количество сделок снизилось относительно того же периода 2024 г. на 27% с 74 до 54, но объем инвестиций вырос на 86% с $46 млн до $78 млн. Средний чек одной инвестиции увеличился с $600 000 до $1,4 млн. Такие данные приводятся в отчете фонд Dsight «Венчурная Евразия», подготовленном при поддержке Б1, Московского венчурного фонда и Газпромбанка (есть в распоряжении «Ведомостей»).