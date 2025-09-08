Объем венчурных инвестиций в первом полугодии 2025 года вырос до $78 млн

Объем венчурных инвестиций в первом полугодии 2025 года вырос до $78 млнНо развитию сегмента мешала задранная ключевая ставка ЦБ: было выгоднее вкладываться в долговые инструменты
Российский венчурный рынок в первом полугодии 2025 г. показал разнонаправленную динамику: количество сделок снизилось относительно того же периода 2024 г. на 27% с 74 до 54, но объем инвестиций вырос на 86% с $46 млн до $78 млн. Средний чек одной инвестиции увеличился с $600 000 до $1,4 млн. Такие данные приводятся в отчете фонд Dsight «Венчурная Евразия», подготовленном при поддержке Б1, Московского венчурного фонда и Газпромбанка (есть в распоряжении «Ведомостей»).
За первое полугодие 2024 г. венчурный рынок вырос на 31% год к году до $46 млн, по оценке Dsight. В то же время, по данным аналитической платформы Venture Guide, объем российского венчура за весь 2024 год составил $91,7 млн, что на 23% меньше показателя 2023 г.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам