ЦБ ужесточает контроль за инсайдерской торговлей и манипулированием

Банк России затеял реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, будет касаться всех эмитентов, а наказывать за манипулирование рынком ЦБ сможет быстрее за счет увеличения скорости проверок. Об этом в эфире радио РБК рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.