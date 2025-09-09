Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ЦБ ужесточает контроль за инсайдерской торговлей и манипулированием

Нельзя позволять инсайдерам обогащаться за счет миноритариев, согласны профучастники
Екатерина Литова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России затеял реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, будет касаться всех эмитентов, а наказывать за манипулирование рынком ЦБ сможет быстрее за счет увеличения скорости проверок. Об этом в эфире радио РБК рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

«К сожалению, количество фактов манипулирования и сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации все еще остается значительным. Следовательно, текущее регулирование нуждается в донастройке», – признал Пронин.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте