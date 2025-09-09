ЦБ ужесточает контроль за инсайдерской торговлей и манипулированием

ЦБ ужесточает контроль за инсайдерской торговлей и манипулированиемНельзя позволять инсайдерам обогащаться за счет миноритариев, согласны профучастники
Банк России затеял реформу в сфере противодействия инсайдерской торговле и манипулированию. Раскрытие инсайдерских сделок станет подробнее, будет касаться всех эмитентов, а наказывать за манипулирование рынком ЦБ сможет быстрее за счет увеличения скорости проверок. Об этом в эфире радио РБК рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.
«К сожалению, количество фактов манипулирования и сделок с неправомерным использованием инсайдерской информации все еще остается значительным. Следовательно, текущее регулирование нуждается в донастройке», – признал Пронин.
