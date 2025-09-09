Газета
Главная / Инвестиции /

Почему акции «Эталона» падают после редомициляции

Инвесторы негативно восприняли планы допэмиссии для финансирования сделки с мажоритарием, говорят эксперты
Мария Викулова
В декабре 2023 г. акционеры Etalon Group на общем собрании одобрили редомициляцию на о. Октябрьский (Калининград)
Первые торги акциями девелопера «Эталон» после редомициляции прошли 8 сентября в красной зоне. По итогам основных торгов бумаги опустились на 9,17% до 52,68 руб. Опрошенные «Ведомостями» аналитики связывают это с новостью об M&A-сделке с мажоритарным акционером, планами допэмиссии для ее финансирования и сохраняющимися рисками в строительном секторе из-за высоких ставок.

В январе этого года Московская биржа в связи с регуляторными ограничениями на обращение иностранных ценных бумаг перевела глобальные депозитарные расписки Etalon Group, кипрской холдинговой компании группы, в третий котировальный список и ограничила их обращение – только для квалифицированных инвесторов. 8 сентября торговая площадка перевела акции во второй список, теперь они доступны «неквалам».

