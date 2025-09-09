Почему акции «Эталона» падают после редомициляции

В январе этого года Московская биржа в связи с регуляторными ограничениями на обращение иностранных ценных бумаг перевела глобальные депозитарные расписки Etalon Group, кипрской холдинговой компании группы, в третий котировальный список и ограничила их обращение – только для квалифицированных инвесторов. 8 сентября торговая площадка перевела акции во второй список, теперь они доступны «неквалам».