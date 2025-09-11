Газета
Главная / Инвестиции /

Пришло ли время для ослабления рубля

Летняя фаза стабильности окончена, считают аналитики
Мария Викулова
Ксения Котченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость доллара на межбанковском рынке 10 сентября впервые с апреля достигла 85,2 руб., следует из данных «Финама». Вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже к вечеру среды торговался по 85,07 руб. и рос на 1,32%. На 11 сентября Банк России установил официальный курс американской валюты сразу на 1,68 руб. выше предыдущего дня – 84,92 руб. Это максимальное значение с 11 апреля. Летняя фаза стабильности курса рубля закончилась, полагают аналитики.

Но по сравнению с началом года официальный курс доллара от ЦБ все еще на 16,5% ниже. В конце 2024 г. – начале 2025 г. американская валюта стоила более 100 руб.

