Пришло ли время для ослабления рубля

Стоимость доллара на межбанковском рынке 10 сентября впервые с апреля достигла 85,2 руб., следует из данных «Финама». Вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже к вечеру среды торговался по 85,07 руб. и рос на 1,32%. На 11 сентября Банк России установил официальный курс американской валюты сразу на 1,68 руб. выше предыдущего дня – 84,92 руб. Это максимальное значение с 11 апреля. Летняя фаза стабильности курса рубля закончилась, полагают аналитики.