Сохранит ли фондовый рынок США потенциал для роста

Снижение ставки ФРС уже заложено в цене акций, и дальнейшее повышение индексов ограничено
Мария Викулова
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP
SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Американский индекс S&P 500 второй день подряд бьет рекорды, закрываясь на максимальных уровнях: 10 сентября он вырос на 0,3% до 6532,04 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ Composite поднялся на 0,03%, достигнув 21886,06 пункта: для этого индекса это третий день подряд, когда он обновляет максимумы закрытия. На торгах 10 сентября оба бенчмарка обновили и внутридневные максимумы на уровнях 6555,97 и 22000,97 пункта соответственно.

В то же время промышленный Dow Jones снизился по итогам торгов в среду на 0,48% до 45490,92 пункта.

