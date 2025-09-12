Сохранит ли фондовый рынок США потенциал для роста

Американский индекс S&P 500 второй день подряд бьет рекорды, закрываясь на максимальных уровнях: 10 сентября он вырос на 0,3% до 6532,04 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ Composite поднялся на 0,03%, достигнув 21886,06 пункта: для этого индекса это третий день подряд, когда он обновляет максимумы закрытия. На торгах 10 сентября оба бенчмарка обновили и внутридневные максимумы на уровнях 6555,97 и 22000,97 пункта соответственно.