Российские инвесторы пригрозили Бельгии арбитражем из-за замороженных активов

Российские инвесторы пригрозили Бельгии арбитражем из-за замороженных активовОни обвинили страну в экспроприации их инвестиций, у Брюсселя есть полгода на ответ
Отечественные инвесторы делают первую попытку через международный арбитраж вернуть активы, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear, узнали «Ведомости». В начале сентября от имени двух частных лиц юрфирма «Дякин, Горцунян и партнеры» направила властям страны уведомление о споре в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между СССР (и Россией как его правопреемницей) с одной стороны и Бельгией с Люксембургом – с другой, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с сутью претензий. Личности инвесторов не раскрываются, но оба не включены в какие-либо санкционные списки, заверяют источники.
Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок его разрешения. В нем инвесторы обвиняют Бельгию в экспроприации их активов и нарушении гарантий, предусмотренных инвестиционным договором: обязанности поощрять инвестиции, справедливого и равноправного отношения и защиты от произвольных мер, права на беспрепятственный перевод денежных средств, перечисляют собеседники.