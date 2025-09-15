Российские инвесторы пригрозили Бельгии арбитражем из-за замороженных активов

Отечественные инвесторы делают первую попытку через международный арбитраж вернуть активы, заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear, узнали «Ведомости». В начале сентября от имени двух частных лиц юрфирма «Дякин, Горцунян и партнеры» направила властям страны уведомление о споре в соответствии с двусторонним инвестиционным соглашением между СССР (и Россией как его правопреемницей) с одной стороны и Бельгией с Люксембургом – с другой, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с сутью претензий. Личности инвесторов не раскрываются, но оба не включены в какие-либо санкционные списки, заверяют источники.