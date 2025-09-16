Газета
Акции Nvidia дешевели из-за нарушения антимонопольного законодательства

Но реакция инвесторов оказалась сдержанной – на бумаги компании больше влияют разработки конкурентов
Мария Викулова
JONATHAN RAA / NurPhoto via AFP
JONATHAN RAA / NurPhoto via AFP

Акции компании Nvidia, специализирующейся на разработке графических процессоров и других микрочипов, падали 15 сентября после открытия торгов на 1,48% до $175,2 за бумагу из-за новости о расследовании китайского регулятора. Государственное управление рыночного регулирования Китая в ходе предварительной проверки выявило нарушения антимонопольного законодательства и сообщило в понедельник, что расследование будет продолжаться. Регулятор не уточнил, каким образом Nvidia якобы нарушила закон и какие меры будут приняты.

На премаркете – после заявлений Китая – акции Nvidia дешевели до 2%, но с начала года выросли на 31%. Сейчас Nvidia – самая дорогая публичная компания в мире, капитализация которой превышает $4 трлн. В начале торгов в Америке главный бенчмарк S&P 500 рос на 0,48% до 6615,64 пункта, высокотехнологичный NASDAQ Composite – на 0,68% до 22292,31 пункта.

