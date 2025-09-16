Акции Nvidia дешевели из-за нарушения антимонопольного законодательства

На премаркете – после заявлений Китая – акции Nvidia дешевели до 2%, но с начала года выросли на 31%. Сейчас Nvidia – самая дорогая публичная компания в мире, капитализация которой превышает $4 трлн. В начале торгов в Америке главный бенчмарк S&P 500 рос на 0,48% до 6615,64 пункта, высокотехнологичный NASDAQ Composite – на 0,68% до 22292,31 пункта.