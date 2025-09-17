Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ВТБ открыл сбор заявок на участие в новой допэмиссии

Цена размещения станет известна позже, но верхняя граница составит 73,9 руб. за бумагу
Екатерина Литова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

С 16 по 18 сентября ВТБ проводит предварительный сбор заявок для участия в допэмиссии по открытой подписке обыкновенных акций до 1,264 млрд бумаг – это около 23,5% от их текущего количества. Московская биржа после анонса банка 16 сентября ввела запрет на короткие позиции по акциям ВТБ на период сбора заявок.

В течение торгов 16 сентября акции ВТБ падали на 1,35% до 73,07 руб. за бумагу и находились в лидерах падения среди бумаг индекса Мосбиржи.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь