ВТБ открыл сбор заявок на участие в новой допэмиссии

С 16 по 18 сентября ВТБ проводит предварительный сбор заявок для участия в допэмиссии по открытой подписке обыкновенных акций до 1,264 млрд бумаг – это около 23,5% от их текущего количества. Московская биржа после анонса банка 16 сентября ввела запрет на короткие позиции по акциям ВТБ на период сбора заявок.