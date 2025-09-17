ВТБ открыл сбор заявок на участие в новой допэмиссии

ВТБ открыл сбор заявок на участие в новой допэмиссииЦена размещения станет известна позже, но верхняя граница составит 73,9 руб. за бумагу
С 16 по 18 сентября ВТБ проводит предварительный сбор заявок для участия в допэмиссии по открытой подписке обыкновенных акций до 1,264 млрд бумаг – это около 23,5% от их текущего количества. Московская биржа после анонса банка 16 сентября ввела запрет на короткие позиции по акциям ВТБ на период сбора заявок.
В течение торгов 16 сентября акции ВТБ падали на 1,35% до 73,07 руб. за бумагу и находились в лидерах падения среди бумаг индекса Мосбиржи.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам