Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Куда катится индекс Мосбиржи

Бенчмарк потерял больше 100 пунктов всего за пять торговых дней
Артем Кульша
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс Мосбиржи потерял больше 100 пунктов всего за пять торговых дней, обратили внимание «Ведомости». Главный бенчмарк российского фондового рынка непрерывно падает с прошлой среды, 10 сентября, и по итогам основной сессии во вторник, 16 сентября, опустился на 4,5% до 2802,77 пункта – минимума с 6 августа. На старте торгов 17 сентября рынок продолжил снижение и сместился ниже круглой отметки в 2800 пунктов. На 12.00 мск среды индекс торговался на уровне 2791,26 пункта.

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь