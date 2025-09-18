Куда катится индекс Мосбиржи

Куда катится индекс МосбиржиБенчмарк потерял больше 100 пунктов всего за пять торговых дней
Индекс Мосбиржи потерял больше 100 пунктов всего за пять торговых дней, обратили внимание «Ведомости». Главный бенчмарк российского фондового рынка непрерывно падает с прошлой среды, 10 сентября, и по итогам основной сессии во вторник, 16 сентября, опустился на 4,5% до 2802,77 пункта – минимума с 6 августа. На старте торгов 17 сентября рынок продолжил снижение и сместился ниже круглой отметки в 2800 пунктов. На 12.00 мск среды индекс торговался на уровне 2791,26 пункта.
Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам