Куда катится индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи потерял больше 100 пунктов всего за пять торговых дней, обратили внимание «Ведомости». Главный бенчмарк российского фондового рынка непрерывно падает с прошлой среды, 10 сентября, и по итогам основной сессии во вторник, 16 сентября, опустился на 4,5% до 2802,77 пункта – минимума с 6 августа. На старте торгов 17 сентября рынок продолжил снижение и сместился ниже круглой отметки в 2800 пунктов. На 12.00 мск среды индекс торговался на уровне 2791,26 пункта.