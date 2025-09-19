Газета
Главная / Инвестиции /

Порядка 50 компаний хотят выйти на российский рынок капитала

Но сейчас эмитентов сдерживает не только высокая ставка, но и отсутствие емкости на рынке и крупных институционалов
Екатерина Литова
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Порядка 50 компаний хотят выйти на рынок капитала в России, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 18 сентября в ходе Московского финансового форума (МФФ). Но этого все равно мало, чтобы выполнить задачу президента и развивать фондовый рынок, признала Набиуллина: чтобы люди покупали ценные бумаги, помимо ставки и финансовых показателей права инвесторов должны быть защищены и гарантированы.

Председатель правительства Михаил Мишустин на форуме заявил, что до 2030 г. Россия собирается привлечь до 1 трлн руб. от иностранных инвесторов и уже сегодня страна и ее партнеры по ЕАЭС создают инфраструктуру для трансграничной торговли ценными бумагами, что позволит упростить участие инвесторов из соседних стран в биржевой торговле в России, в том числе участие в IPO российских эмитентов до 2030 г. при условии снижения ставок и благоприятного климата. Российским инвесторам же это даст возможность приобретать перспективные активы в странах ЕАЭС.

