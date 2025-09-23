Цены на золото побили очередной рекорд

Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже Comex 22 сентября впервые в истории превысила $3750 за унцию и утром понедельника выросла на 1,23% до $3751,5. До этого цена на драгметалл установила рекорд 17 сентября, превысив $3744 на фоне решения ФРС США впервые в этом году снизить базовую процентную ставку на 0,25 п. п. до 4–4,25% годовых.