Цены на золото побили очередной рекорд

Цены на золото побили очередной рекордОдин из основных драйверов металла – смягчение денежно-кредитной политики ФРС вместе с давлением на нее со стороны Трампа
Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже Comex 22 сентября впервые в истории превысила $3750 за унцию и утром понедельника выросла на 1,23% до $3751,5. До этого цена на драгметалл установила рекорд 17 сентября, превысив $3744 на фоне решения ФРС США впервые в этом году снизить базовую процентную ставку на 0,25 п. п. до 4–4,25% годовых.
По данным Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), которая рассчитывает эталонную котировку LBMA Gold Price, стоимость унции пока отошла от исторического максимума середины сентября (свыше $3695) и 19 сентября находилась на уровне $3663.
