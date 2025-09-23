УК «Первая» инвестирует 1 млрд рублей в «Интерскол»

«Интерскол» – очень понятная и эффективная инвестиционная идея с большим потенциалом, поэтому «Первой» довольно быстро удалось привлечь средства от инвесторов в этот проект, рассказал Бершадский. Благодаря поддержке такого сильного финансового партнера, как «Первая», «Интерскол» сможет реализовать масштабные проекты по модернизации производственных мощностей и цифровизации процессов обслуживания, передал через представителя гендиректор АО «Интерскол групп» Григорий Саакян. «Мы получаем возможность ускорить разработку новых моделей, расширить ассортимент и углубить локализацию производства в России», – перечислил он.