УК «Первая» инвестирует 1 млрд рублей в «Интерскол»Компания разрабатывает, производит и продает электроинструменты
Управляющая компания (УК) «Первая» инвестирует 1 млрд руб. в разработчика, производителя и продавца электроинструментов «Интерскол», узнали «Ведомости». Планируется, что доля в «Интерсколе» войдет в состав нового закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ), доступного только квалифицированным инвесторам, передал через представителя генеральный директор «Первой» Андрей Бершадский. Долю, которую получит УК, а также полный состав фонда он не раскрыл.
«Интерскол» – очень понятная и эффективная инвестиционная идея с большим потенциалом, поэтому «Первой» довольно быстро удалось привлечь средства от инвесторов в этот проект, рассказал Бершадский. Благодаря поддержке такого сильного финансового партнера, как «Первая», «Интерскол» сможет реализовать масштабные проекты по модернизации производственных мощностей и цифровизации процессов обслуживания, передал через представителя гендиректор АО «Интерскол групп» Григорий Саакян. «Мы получаем возможность ускорить разработку новых моделей, расширить ассортимент и углубить локализацию производства в России», – перечислил он.