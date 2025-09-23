Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

УК «Первая» инвестирует 1 млрд рублей в «Интерскол»

Компания разрабатывает, производит и продает электроинструменты
Артем Кульша
Покупка «Интерскола» – уже вторая для «Первой» крупная сделка в этом году
Покупка «Интерскола» – уже вторая для «Первой» крупная сделка в этом году / Алексей Орлов / Ведомости

Управляющая компания (УК) «Первая» инвестирует 1 млрд руб. в разработчика, производителя и продавца электроинструментов «Интерскол», узнали «Ведомости». Планируется, что доля в «Интерсколе» войдет в состав нового закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ), доступного только квалифицированным инвесторам, передал через представителя генеральный директор «Первой» Андрей Бершадский. Долю, которую получит УК, а также полный состав фонда он не раскрыл.

«Интерскол» – очень понятная и эффективная инвестиционная идея с большим потенциалом, поэтому «Первой» довольно быстро удалось привлечь средства от инвесторов в этот проект, рассказал Бершадский. Благодаря поддержке такого сильного финансового партнера, как «Первая», «Интерскол» сможет реализовать масштабные проекты по модернизации производственных мощностей и цифровизации процессов обслуживания, передал через представителя гендиректор АО «Интерскол групп» Григорий Саакян. «Мы получаем возможность ускорить разработку новых моделей, расширить ассортимент и углубить локализацию производства в России», – перечислил он.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её