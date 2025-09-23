Акции «М.видео» обвалились почти на 25% после объявления о новой допэмиссии

На фоне заявления котировки акций ПАО «М.видео» на Московской бирже на 13.27 мск 22 сентября снизились на 20% до 63,4 руб. за штуку. На фоне падения торговая площадка объявила дискретный аукцион и приостановила сделки до 14.15 мск. В 9.00 мск 22 сентября 2025 г. бумаги ПАО «М.видео» стоили по 79,75 руб. за штуку. После возобновления торгов акции «М.видео» продолжили падение: в 15.00 упали до 57,95 руб. На 18.44 мск 22 сентября они снизились на 24,73% до 59,65 руб.