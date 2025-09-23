Акции «М.видео» обвалились почти на 25% после объявления о новой допэмиссии

Акции «М.видео» обвалились почти на 25% после объявления о новой допэмиссииАналитики обращают внимание на плохие финансовые результаты и риск размытия долей акционеров более чем в 9 раз
Компания «М.видео», крупный ритейлер бытовой техники и электроники (сеть «М.видео-Эльдорадо»), 22 сентября объявила о возможности проведения допэмиссии. Этот вопрос совет директоров ПАО вынес на голосование акционеров на собрании, назначенном на 13 октября 2025 г.
На фоне заявления котировки акций ПАО «М.видео» на Московской бирже на 13.27 мск 22 сентября снизились на 20% до 63,4 руб. за штуку. На фоне падения торговая площадка объявила дискретный аукцион и приостановила сделки до 14.15 мск. В 9.00 мск 22 сентября 2025 г. бумаги ПАО «М.видео» стоили по 79,75 руб. за штуку. После возобновления торгов акции «М.видео» продолжили падение: в 15.00 упали до 57,95 руб. На 18.44 мск 22 сентября они снизились на 24,73% до 59,65 руб.
