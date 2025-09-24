Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Азиатский фондовый рынок растет быстрее американского

Среди причин подъема – слабый доллар наряду со снижением напряженности в «торговых войнах»
Екатерина Литова
Reuters
Reuters

Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific в этом году вырос на 22%, опередив американский бенчмарк S&P 500 примерно на 8 процентных пунктов – такого отрыва не было с 2017 г. Индекс MSCI Asia Pacific включает акции крупных и средних компаний из развитых и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Австралия, Китай, Гонконг, Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур и других стран. 23 сентября бенчмарк рос на 0,07% до 221,2 пункта.

Но если смотреть относительно минимумов года (они были в апреле), то тут динамика индексов схожа, обращает внимание эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев. MSCI Asia Pacific с годовых минимумов подскочил на 35–36%, а S&P 500 – на 36–37% на текущий момент. На завтрашний день они могут сравняться, отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте