Азиатский фондовый рынок растет быстрее американского

Азиатский фондовый рынок растет быстрее американскогоСреди причин подъема – слабый доллар наряду со снижением напряженности в «торговых войнах»
Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific в этом году вырос на 22%, опередив американский бенчмарк S&P 500 примерно на 8 процентных пунктов – такого отрыва не было с 2017 г. Индекс MSCI Asia Pacific включает акции крупных и средних компаний из развитых и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Австралия, Китай, Гонконг, Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур и других стран. 23 сентября бенчмарк рос на 0,07% до 221,2 пункта.
Но если смотреть относительно минимумов года (они были в апреле), то тут динамика индексов схожа, обращает внимание эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев. MSCI Asia Pacific с годовых минимумов подскочил на 35–36%, а S&P 500 – на 36–37% на текущий момент. На завтрашний день они могут сравняться, отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров.