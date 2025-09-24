Азиатский фондовый рынок растет быстрее американского

Но если смотреть относительно минимумов года (они были в апреле), то тут динамика индексов схожа, обращает внимание эксперт по фондовому рынку «Гарда капитала» Кирилл Селезнев. MSCI Asia Pacific с годовых минимумов подскочил на 35–36%, а S&P 500 – на 36–37% на текущий момент. На завтрашний день они могут сравняться, отмечает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Андрей Петров.