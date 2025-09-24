ВЭБ планирует квазивалютный выпуск облигаций на $300 млн

Сейчас ВЭБ оценивает спрос участников рынка на новый выпуск, книга заявок открылась 24 сентября, рассказал Вышковский. Причин для размещения валютных бумаг с расчетами в рублях несколько, говорит он. Это и рефинансирование погашаемых с ноября 2025 г. валютных обязательств, и диверсификация источников фондирования, и сбалансированное управление активами и пассивами, а также расширение базы инвесторов за счет квалифицированных состоятельных розничных клиентов, склонных к валютному риску, перечислил зампред.