Главная / Инвестиции /

ВЭБ планирует квазивалютный выпуск облигаций на $300 млн

Размещение ориентировано в первую очередь на розничных инвесторов
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует разместить валютные биржевые облигации на сумму не менее $300 млн с расчетами в рублях, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами компании, и подтвердил через представителя заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский. Срок обращения бумаг составит пять лет, ставку ежемесячного купона планируется установить на уровне не выше 7,5% годовых, говорят источники.

Сейчас ВЭБ оценивает спрос участников рынка на новый выпуск, книга заявок открылась 24 сентября, рассказал Вышковский. Причин для размещения валютных бумаг с расчетами в рублях несколько, говорит он. Это и рефинансирование погашаемых с ноября 2025 г. валютных обязательств, и диверсификация источников фондирования, и сбалансированное управление активами и пассивами, а также расширение базы инвесторов за счет квалифицированных состоятельных розничных клиентов, склонных к валютному риску, перечислил зампред.

«Предлагая рыночным участникам валютные облигации, мы ориентируемся в большей степени на розничных инвесторов, чья доля в большинстве наших рублевых выпусков облигаций исторически не превышает 5%», – резюмировал Вышковский.

В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 г. ВЭБ поддержит проекты объемом больше 30 трлн руб., выпуск облигаций – один из ключевых источников фондирования, отметил Вышковский. ВЭБ последовательно расширяет линейку предлагаемых рынку инструментов – с фиксированной и плавающей ставкой, средне- и долгосрочных, констатировал Вышковский.

На Мосбирже, по данным RusBonds, обращается два валютных выпуска облигаций ВЭБа: на $350 млн с погашением в декабре этого года и на $550 млн, который погашается в июле 2026 г. В ноябре текущего года госкорпорация погасит выпуск еврооблигаций на $1 млрд. Совокупный облигационный долг ВЭБа RusBonds оценивает в 1,575 трлн руб.

