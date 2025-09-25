Инвесторы пожаловались в ЦБ на «ненадлежащий» аудит в крупнейшем дефолте года

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась председателю Банка России Эльвире Набиуллиной на ненадлежащую, по мнению объединения, работу крупного аудитора «Юникон» при оценке отчетности девелопера «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», допустившего пока что крупнейший в этом году дефолт на рынке облигаций. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя АВО Алексея Афонина.