Инвесторы пожаловались в ЦБ на «ненадлежащий» аудит в крупнейшем дефолте года

Инвесторы пожаловались в ЦБ на «ненадлежащий» аудит в крупнейшем дефолте годаОни недовольны обзорной проверкой «Юниконом» отчетности «Гарант-инвеста»
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась председателю Банка России Эльвире Набиуллиной на ненадлежащую, по мнению объединения, работу крупного аудитора «Юникон» при оценке отчетности девелопера «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», допустившего пока что крупнейший в этом году дефолт на рынке облигаций. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя АВО Алексея Афонина.
Ассоциация настаивает: заключение «Юникона» по результатам обзорной проверки отчетности «Гарант-инвеста», предшествовавшей дефолту, ввело в заблуждение неквалифицированных инвесторов относительно реального финансового положения эмитента и способствовало принятию ими решения о покупке/удержании бумаг, причинившего им ущерб.
