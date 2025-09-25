Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Инвесторы пожаловались в ЦБ на «ненадлежащий» аудит в крупнейшем дефолте года

Они недовольны обзорной проверкой «Юниконом» отчетности «Гарант-инвеста»
Артем Кульша
Заключение «Юникона» не содержало оговорки о том, что отчетность «Гарант-инвеста» «искажена» на 4 млрд руб., пишет АВО Набиуллиной
Заключение «Юникона» не содержало оговорки о том, что отчетность «Гарант-инвеста» «искажена» на 4 млрд руб., пишет АВО Набиуллиной / Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась председателю Банка России Эльвире Набиуллиной на ненадлежащую, по мнению объединения, работу крупного аудитора «Юникон» при оценке отчетности девелопера «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», допустившего пока что крупнейший в этом году дефолт на рынке облигаций. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя АВО Алексея Афонина.

Ассоциация настаивает: заключение «Юникона» по результатам обзорной проверки отчетности «Гарант-инвеста», предшествовавшей дефолту, ввело в заблуждение неквалифицированных инвесторов относительно реального финансового положения эмитента и способствовало принятию ими решения о покупке/удержании бумаг, причинившего им ущерб.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь