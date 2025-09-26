Порядок защиты прав владельцев привилегированных акций признан неконституционным

Порядок защиты прав владельцев привилегированных акций признан неконституционнымЕсли дивиденды объявляются по обыкновенным акциям, то должны и по «префам»
Конституционный суд (КС) признал неконституционными абз. 1 п. 5 ст. 32 и п. 3 ст. 42 закона «Об акционерных обществах». Эти нормы регулировали порядок защиты прав владельцев привилегированных акций, если компания не выплачивает по ним дивиденды. Поводом стало обращение акционеров ПАО «Сигнал», которые владели бумагами с фиксированным дивидендом в размере 10% от чистой прибыли.
Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Сигнал» на основании предложения совета директоров было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2017 г. на общую сумму 160 млн руб., которое впоследствии было исполнено, но дивиденды по привилегированным акциям за тот же период не объявлялись. Группа держателей привилегированных акций (включая заявителей) в тот же год обратилась в арбитраж с требованием взыскать с ПАО «Сигнал» невыплаченные дивиденды за соответствующий период. Арбитражный суд Ставропольского края 19 октября 2022 г. отказал в удовлетворении требования, с чем согласились апелляция в 2023 г. и кассация в мае того же года.
Суды исходили из того, что решение о выплате дивидендов – это право, а не обязанность общества и право на дивиденды возникает только после соответствующего решения собрания. Согласно п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы привилегированных акций получают право голоса до первой полной выплаты дивидендов; признание недействительным решения собрания, не содержащего выплаты дивидендов по привилегированным акциям, не влечет обязанность общества их выплатить. Доводы истцов о том, что их пакет (0,11% акций) не позволял инициировать собрание и влиять на решения, отклонены; Верховный суд также отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение.
В своей жалобе в КС акционеры утверждали, что такая практика игнорирует приоритет привилегированных акций и превращает их имущественные права в «голое право», лишенное реального содержания. По их словам, предоставление права голоса не может заменить получение дивидендов, поскольку миноритарии в принципе не способны переломить позицию мажоритариев. Более того, складывается ситуация, когда владельцы обыкновенных акций сознательно нарушают императивные нормы, получают дивиденды, а их оппоненты остаются без компенсации и фактически с иллюзорными гарантиями.
КС поддержал заявителей и признал оспариваемые нормы неконституционными в той мере, в какой они не предусматривают эффективных способов защиты. Суд указал, что предоставление права голоса само по себе не восстанавливает нарушенное имущественное право и создает условия для злоупотреблений со стороны мажоритариев. Теперь федеральному законодателю предстоит разработать новые механизмы защиты. До внесения изменений действует временный порядок: неправомерные решения о выплате дивидендов, еще не исполненные, не подлежат реализации, а исполненные могут быть оспорены. Решения по делу заявителей будут пересмотрены.
Наивысшая инстанция подчеркнула, что в подобных случаях справедливо сначала направлять дивиденды привилегированным акционерам – и новое регулирование должно это предусматривать, соглашается управляющий партнер LCH.LEGAL Андрей Чумаков. Если же решение о дивидендах не принято, принуждать к выплате нельзя и действующие правила остаются прежними, указывает юрист.
Чумаков также отметил, что предоставление права голоса владельцам привилегированных акций является адекватной компенсацией имущественного риска, так как владелец «префа» осознанно принимает последствия невыплаты дивидендов. Вместе с тем остается вопрос, будет ли это новое регулирование, которое разработает законодатель, применяться к уже выпущенным привилегированным акциям, указывает Чумаков. «Если да, то это действительно проблема, поскольку это откроет пространство для корпоративного шантажа и удара по корпоративному управлению», – говорит он. В обратном случае рынок, скорее всего, отыграет это с помощью грамотного юридического структурирования, что навряд ли в среднесрочной перспективе даст негативный эффект, заключил Чумаков.
Рассмотренный КС вопрос назрел еще давно, сетует партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. По его мнению, закон должен уравнивать права владельцев обыкновенных и привилегированных акций. Он подчеркнул, что владельцы привилегированных акций в первую очередь должны получать дивиденды, но в рассматриваемой ситуации фактически первыми их получают владельцы обыкновенных акций. По поводу минимального регулирования Мальбин отметил, что закон должен устанавливать выплату дивидендов по привилегированным акциям всегда, когда объявляются дивиденды по обыкновенным акциям, и в размере не меньшем, чем по обыкновенным акциям.
Вместе с тем предоставление права голоса нельзя считать адекватной компенсацией имущественного ущерба, так как право на дивиденды – это имущественное право, а право на управление – неимущественное и они несопоставимы, говорит он. Что касается рисков для корпоративного управления при обязательной выплате невыплаченных дивидендов по решению суда, Мальбин отметил, что акционерным обществам потребуется пересмотреть принятые решения и выстроить новые правила с учетом прав владельцев привилегированных акций.
Владельцы привилегированных акций должны иметь право взыскивать убытки с владельцев обыкновенных акций, если те приняли решение о выплате дивидендов в обход привилегированных акционеров, полагает юрист White Stone Виктор Машинский. Он указал, что в таких случаях должен быть установлен причинно-следственный механизм: вред выражается в неполучении дивидендов, на которые владельцы привилегированных акций имели право.