Порядок защиты прав владельцев привилегированных акций признан неконституционным

Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Сигнал» на основании предложения совета директоров было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за девять месяцев 2017 г. на общую сумму 160 млн руб., которое впоследствии было исполнено, но дивиденды по привилегированным акциям за тот же период не объявлялись. Группа держателей привилегированных акций (включая заявителей) в тот же год обратилась в арбитраж с требованием взыскать с ПАО «Сигнал» невыплаченные дивиденды за соответствующий период. Арбитражный суд Ставропольского края 19 октября 2022 г. отказал в удовлетворении требования, с чем согласились апелляция в 2023 г. и кассация в мае того же года.