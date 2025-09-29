Газета
Главная / Инвестиции /

Как рост госдолга отразится на рынке ОФЗ

Аналитики ждут крупных размещений флоатеров, и это хорошая новость для «фиксов»
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин, вероятно, закроет потенциальное расширение плана заимствований на 2,2 трлн руб. несколькими крупными размещениями флоатеров в конце года и это хорошая новость для длинных ОФЗ с фиксированным купоном, пишет старший стратег аналитической компании «Эйлер» по рынкам облигаций, ставок и валют Виталий Наумов в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Это лишь незначительно сдержит аппетит инвесторов к «фиксам», ожидает Наумов и называет текущий момент подходящим для их покупки.

На прошлой неделе правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Ключевое изменение – повышение НДС на 2 п. п. до 22%. До 1 октября документ должны внести в Госдуму. Дефицит федерального бюджета в 2025 г. увеличится на 1,944 трлн до 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП), писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с поправками. Рост дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в этом году до 36,562 трлн руб. Расходы остались прежними – 42,3 трлн руб.

