Как рост госдолга отразится на рынке ОФЗ

На прошлой неделе правительство одобрило законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Ключевое изменение – повышение НДС на 2 п. п. до 22%. До 1 октября документ должны внести в Госдуму. Дефицит федерального бюджета в 2025 г. увеличится на 1,944 трлн до 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП), писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с поправками. Рост дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в этом году до 36,562 трлн руб. Расходы остались прежними – 42,3 трлн руб.