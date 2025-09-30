Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

В России впервые токенизировали иностранное цифровое право

Им стал рублевый стейблкойн А7А5 – платформа «Токеон» уже провела пилотную сделку
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Платформа «Токеон», входящая в группу ПСБ, первой в России токенизировала иностранное цифровое право (ИЦП): им стал рублевый стейблкойн А7А5, запущенный в феврале на платформе трансграничных расчетов ПСБ и созданного им платежного агента А7. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Токеона» и А7. «Токеон» признал А7А5 ИЦП по российскому праву, допустил к обращению в своей информационной системе и провел пилотную, первую на рынке сделку, говорит его представитель.

Расчеты в рамках пилота проводились в публичном блокчейне: права на А7А5 на территории России перешли от поставщика ликвидности к импортеру на «Токеоне» через механизм обернутого токена, рассказал представитель платформы. Обернутые токены – это копия криптовалюты, предназначенная для использования в других блокчейнах. Эмитент обернутого токена берет реальный актив на хранение и выпускает в другом блокчейне так называемый синтетический актив в соотношении 1:1.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её