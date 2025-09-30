В России впервые токенизировали иностранное цифровое право

В России впервые токенизировали иностранное цифровое правоИм стал рублевый стейблкойн А7А5 – платформа «Токеон» уже провела пилотную сделку
Платформа «Токеон», входящая в группу ПСБ, первой в России токенизировала иностранное цифровое право (ИЦП): им стал рублевый стейблкойн А7А5, запущенный в феврале на платформе трансграничных расчетов ПСБ и созданного им платежного агента А7. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Токеона» и А7. «Токеон» признал А7А5 ИЦП по российскому праву, допустил к обращению в своей информационной системе и провел пилотную, первую на рынке сделку, говорит его представитель.
Расчеты в рамках пилота проводились в публичном блокчейне: права на А7А5 на территории России перешли от поставщика ликвидности к импортеру на «Токеоне» через механизм обернутого токена, рассказал представитель платформы. Обернутые токены – это копия криптовалюты, предназначенная для использования в других блокчейнах. Эмитент обернутого токена берет реальный актив на хранение и выпускает в другом блокчейне так называемый синтетический актив в соотношении 1:1.