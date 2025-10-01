Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Госказна может получить от Сбербанка 1,2 трлн рублей дивидендов за три года

Только в 2026 году от «Сбера» ждут 795 млрд рублей, половина из которых пойдет в ФНБ, следует из проекта бюджета
Екатерина Литова
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Все доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в размере 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г., говорится в пояснительной записке. Эти суммы включают дивиденды от крупнейшего плательщика – Сбербанка.

В приложении к бюджету по этой же статье дохода указано, что поступления в Росимущество и другие ведомства составят в 2026 г. 305,5 млрд руб. В 2027 г. доходы запланированы на уровне 363,9 млрд руб., в 2028 г. – 398,8 млрд руб.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте