Госказна может получить от Сбербанка 1,2 трлн рублей дивидендов за три года

Все доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах компаний, или дивидендов по акциям, принадлежащим государству, прогнозируются Минфином в размере 703 млрд руб. в 2026 г., 765,2 млрд руб. – в 2027 г. и 829,2 млрд руб. – в 2028 г., говорится в пояснительной записке. Эти суммы включают дивиденды от крупнейшего плательщика – Сбербанка.