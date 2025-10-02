Газета
Как на акции IT-компаний повлияют налоговые ужесточения

Возрастут расходы, но переложить их на клиента полностью не удастся, что будет давить на прибыль и бумаги
Екатерина Литова
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Из-за возможного повышения налоговой нагрузки у IT-сектора, особенно вендоров, возрастут расходы, но переложить их на клиента полностью не удастся, что будет давить на доходы и бумаги на среднесрочном горизонте, говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики инвесткомпаний. Они пока не спешат менять таргеты – поправки властям еще предстоит обсудить, хотя отрасль уже морально готовят к нововведениям.

Власти заложили в проект нового бюджета на следующую трехлетку ряд налоговых ужесточений для IT-компаний: тарифы на страховые взносы планируется повысить с 7,6 до 15% (льготная ставка 7,6% сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы), а льгота по НДС на покупку программного обеспечения из отечественного реестра будет отменена.

