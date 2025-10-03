Россия погрязла в дискуссиях о цифровых активах и отстала в их развитии

Россия погрязла в дискуссиях о цифровых активах и отстала в их развитииНа цифровом рынке важно регулировать опыт, а не будущее, считает глава набсовета Мосбиржи
Россия одной из первых среди сопредельных стран институционализировала рынок цифровых активов, но с тех пор сильно от них отстала, погрязнув в дискуссиях о том, «как сделать качественно без количества». Об этом председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил на форуме АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передает корреспондент «Ведомостей». Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) принят в России 31 июля 2020 г.
«Это немножко обидно. У нас было хорошее преимущество, хорошие предпосылки быть пионерами, а сегодня приезжаешь в Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и чувствуешь, что ребята на полкорпуса впереди нас. Российские граждане больше пользуются инфраструктурой этих стран, чем России», – посетовал Швецов.