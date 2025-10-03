Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Россия погрязла в дискуссиях о цифровых активах и отстала в их развитии

На цифровом рынке важно регулировать опыт, а не будущее, считает глава набсовета Мосбиржи
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия одной из первых среди сопредельных стран институционализировала рынок цифровых активов, но с тех пор сильно от них отстала, погрязнув в дискуссиях о том, «как сделать качественно без количества». Об этом председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил на форуме АКРА «Цифровые финансы: новая экономическая реальность», передает корреспондент «Ведомостей». Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) принят в России 31 июля 2020 г.

«Это немножко обидно. У нас было хорошее преимущество, хорошие предпосылки быть пионерами, а сегодня приезжаешь в Белоруссию, Киргизию, Узбекистан и чувствуешь, что ребята на полкорпуса впереди нас. Российские граждане больше пользуются инфраструктурой этих стран, чем России», – посетовал Швецов.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте