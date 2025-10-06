Газета
«Золотое яблоко» выпускает первые ЦФА

Бьюти-ритейлер предлагает инвесторам 17,5% доходности с погашением через год
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» выпустит дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка, сообщил представитель банка «Ведомостям». Каждый такой актив удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 17,5% годовых с ежемесячной выплатой, следует из решения о выпуске.

