«Золотое яблоко» выпускает первые ЦФА

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» выпустит дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен» Альфа-банка, сообщил представитель банка «Ведомостям». Каждый такой актив удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 17,5% годовых с ежемесячной выплатой, следует из решения о выпуске.