Правкомиссия одобрила увеличение вычета по долгосрочным продуктам для родителей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила увеличение налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для родителей, которые копят для своих детей, рассказали «Ведомостям» два близких к ней источника. Сумму инвестиций, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 000 руб. за налоговый период (календарный год) с нынешних 400 000 руб., следует из поправок к проекту федерального закона о совершенствовании налоговых стимулов для формирования долгосрочных сбережений (есть у «Ведомостей»).