Правкомиссия одобрила увеличение вычета по долгосрочным продуктам для родителей

Правкомиссия одобрила увеличение вычета по долгосрочным продуктам для родителейСумму, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 000 рублей
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила увеличение налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для родителей, которые копят для своих детей, рассказали «Ведомостям» два близких к ней источника. Сумму инвестиций, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 000 руб. за налоговый период (календарный год) с нынешних 400 000 руб., следует из поправок к проекту федерального закона о совершенствовании налоговых стимулов для формирования долгосрочных сбережений (есть у «Ведомостей»).
Размер вычета привязан к налоговой ставке, по которой облагаются доходы участников программ: от 13 до 22%. К продуктам долгосрочных сбережений относятся программа долгосрочных сбережений (ПДС), негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По ИИС получить «родительский» вычет нельзя, поскольку сам родитель не может открыть его в пользу ребенка, знает источник, знакомый с ходом обсуждения поправок. Открыть инвестсчет несовершеннолетние могут сами с 14 лет с письменного согласия родителей.