Правкомиссия одобрила увеличение вычета по долгосрочным продуктам для родителей

Сумму, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 000 рублей
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила увеличение налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для родителей, которые копят для своих детей, рассказали «Ведомостям» два близких к ней источника. Сумму инвестиций, на которую может быть предоставлен вычет, предлагается увеличить до 500 000 руб. за налоговый период (календарный год) с нынешних 400 000 руб., следует из поправок к проекту федерального закона о совершенствовании налоговых стимулов для формирования долгосрочных сбережений (есть у «Ведомостей»).

Размер вычета привязан к налоговой ставке, по которой облагаются доходы участников программ: от 13 до 22%. К продуктам долгосрочных сбережений относятся программа долгосрочных сбережений (ПДС), негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По ИИС получить «родительский» вычет нельзя, поскольку сам родитель не может открыть его в пользу ребенка, знает источник, знакомый с ходом обсуждения поправок. Открыть инвестсчет несовершеннолетние могут сами с 14 лет с письменного согласия родителей.

