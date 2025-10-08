Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

НПФ Т-банка предлагает разрешить фондам адаптировать портфели под возраст клиента

Другие участники рынка идею поддерживают, но важно найти баланс доходности и долгосрочного сохранения капитала
Мария Викулова
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

НПФ Т-банка предлагает разрешить фондам адаптировать портфели под возраст клиента. Сегодня фонды фактически не могут гибко выстраивать стратегию по возрасту клиента, поскольку нормативные требования едины для всех независимо от срока, оставшегося до пенсии

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Т-пенсия» предлагает разрешить частным фондам адаптировать портфели, исходя из возраста человека, рассказал «Ведомостям» его генеральный директор Дмитрий Тарасов. Состав портфелей у человека, которому осталось 5 лет до пенсии, и у того, кому до пенсии 30 лет, должен различаться, считают в фонде.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте