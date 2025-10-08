НПФ Т-банка предлагает разрешить фондам адаптировать портфели под возраст клиентаДругие участники рынка идею поддерживают, но важно найти баланс доходности и долгосрочного сохранения капитала
НПФ Т-банка предлагает разрешить фондам адаптировать портфели под возраст клиента. Сегодня фонды фактически не могут гибко выстраивать стратегию по возрасту клиента, поскольку нормативные требования едины для всех независимо от срока, оставшегося до пенсии
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Т-пенсия» предлагает разрешить частным фондам адаптировать портфели, исходя из возраста человека, рассказал «Ведомостям» его генеральный директор Дмитрий Тарасов. Состав портфелей у человека, которому осталось 5 лет до пенсии, и у того, кому до пенсии 30 лет, должен различаться, считают в фонде.
