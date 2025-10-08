НПФ Т-банка предлагает разрешить фондам адаптировать портфели под возраст клиента

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Т-пенсия» предлагает разрешить частным фондам адаптировать портфели, исходя из возраста человека, рассказал «Ведомостям» его генеральный директор Дмитрий Тарасов. Состав портфелей у человека, которому осталось 5 лет до пенсии, и у того, кому до пенсии 30 лет, должен различаться, считают в фонде.