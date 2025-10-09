Газета
Главная / Инвестиции /

Почему фондовые рынки США растут, несмотря на шатдаун

Инвесторы уже не считают шатдаун американского правительства чем-то страшным
Мария Викулова
TIMOTHY A. CLARY / AFP
TIMOTHY A. CLARY / AFP

Американские индексы S&P 500 и NASDAQ Composite открыли торги 8 октября ростом. Вечером по Москве главный бенчмарк фондового рынка США поднимался на 0,4% до 6741,71 пункта, индикатор высокотехнологичных компаний – на 0,68% до 22 943,58 пункта. По итогам торгов в начале недели индексы обновили рекорды закрытия – S&P 500 вырос на 0,36% до 6740,28 пункта, NASDAQ – на 0,71% до 22 941,67 пункта. На прошлой неделе бенчмарки прибавили 1,1 и 1,3%, а с начала года – 14,6 и 18,8% соответственно.

Индексы растут, несмотря на шатдаун, который идет в США с 1 октября, – часть госучреждений, финансируемых конгрессом, прекратили работу, поскольку тот не смог согласовать бюджет на новый финансовый год.

