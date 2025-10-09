Мосбиржа готовит новые криптобенчмарки и деривативы

Мосбиржа готовит новые криптобенчмарки и деривативыРасчет индексов на спотовые цены биткойна и эфира стартует уже 27 октября
Московская биржа планирует до конца года запустить 10 криптовалютных индексов и, как только позволит регулирование, – фьючерсы на них, рассказал «Ведомостям» ее управляющий директор Владимир Крекотень в кулуарах «Финополиса». Новые бенчмарки будут отражать спотовую стоимость наиболее ликвидных цифровых валют, сообщил он. Конкретный список монет торговая площадка пока не раскрывает, кроме двух – биткойна и эфира: расчет индексов на их спот-цены стартует уже 27 октября.
В десятку наиболее ликвидных криптовалют за последние 30 дней, по данным CoinMarketCap, входят USDT, биткойн, эфир, USDC, BNB, Solana, First Digital USD, XRP, Ark of Panda и Dogecoin. Мосбиржа уже рассчитывает индекс производных финансовых инструментов биткойна, который отражает стоимость деривативов на пару BTC/USDT на крупнейших криптобиржах.
«Сейчас важно получить определенные изменения текущего регулирования для того, чтобы цена фьючерса была максимально приближена к цене базового актива. Если позволит конъюнктура рынка, то мы бы, конечно, запускали фьючерсы на прямые криптоактивы, потому что это будет более понятно, более прозрачно конечному пользователю. Мы общаемся с индустрией и с регулятором на эту тему, поэтому ждем, что определенные изменения будут до конца года», – сказал Крекотень.
Также до конца года ожидается запуск на Мосбирже новых фьючерсов на страновые фондовые индексы, в первую очередь Китая, Бразилии, ЮАР, Аргентины и Саудовской Аравии, рассказал управляющий директор площадки. Из страновых фьючерсов на бирже сейчас доступны деривативы, следующие за динамикой американских (S&P 500, NASDAQ-100), европейских (Euro Stoxx 50, DAX 40) и азиатских (Hang Seng, Nikkei 225) бенчмарков.
В конце мая Банк России разрешил профучастникам предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, доходность которых зависит от стоимости криптовалют. Ключевое условие – такие инструменты не должны предусматривать фактическую передачу криптоактивов. Уже в начале июня Мосбиржа запустила расчетные фьючерсные контракты на акции iShares Bitcoin Trust ETF, следующего за стоимостью первой и самой популярной криптовалюты. Через месяц площадка начала торги фьючерсом на паи iShares Ethereum Trust ETF, который напрямую инвестирует в эфир.