Мосбиржа готовит новые криптобенчмарки и деривативы

«Сейчас важно получить определенные изменения текущего регулирования для того, чтобы цена фьючерса была максимально приближена к цене базового актива. Если позволит конъюнктура рынка, то мы бы, конечно, запускали фьючерсы на прямые криптоактивы, потому что это будет более понятно, более прозрачно конечному пользователю. Мы общаемся с индустрией и с регулятором на эту тему, поэтому ждем, что определенные изменения будут до конца года», – сказал Крекотень.