Агрессивное падение индекса Мосбиржи связали со слухами об обменах активами

Агрессивное падение индекса Мосбиржи связали со слухами об обменах активамиНесколько брокеров предложили своим клиентам поучаствовать в подобных сделках
Агрессивное падение индекса Мосбиржи может быть связано со слухами о том, что несколько брокеров предложили своим клиентам попытать счастья с новыми – на этот раз нецентрализованными – обменами заблокированными активами с иностранцами. Об этом начальник отдела персонального брокерского обслуживания БКС Сергей Кучин заявил 9 октября в ходе трансляции на YouTube-канале инвесткомпании, обратили внимание «Ведомости».
Главный бенчмарк российского фондового рынка падает пятую неделю подряд начиная с 8 сентября. За это время индекс потерял 11,2% и по итогам торгов в пятницу, 10 октября, составлял 2588,56 пункта.
