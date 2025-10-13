Агрессивное падение индекса Мосбиржи связали со слухами об обменах активами

Агрессивное падение индекса Мосбиржи может быть связано со слухами о том, что несколько брокеров предложили своим клиентам попытать счастья с новыми – на этот раз нецентрализованными – обменами заблокированными активами с иностранцами. Об этом начальник отдела персонального брокерского обслуживания БКС Сергей Кучин заявил 9 октября в ходе трансляции на YouTube-канале инвесткомпании, обратили внимание «Ведомости».