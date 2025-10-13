Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Агрессивное падение индекса Мосбиржи связали со слухами об обменах активами

Несколько брокеров предложили своим клиентам поучаствовать в подобных сделках
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Агрессивное падение индекса Мосбиржи может быть связано со слухами о том, что несколько брокеров предложили своим клиентам попытать счастья с новыми – на этот раз нецентрализованными – обменами заблокированными активами с иностранцами. Об этом начальник отдела персонального брокерского обслуживания БКС Сергей Кучин заявил 9 октября в ходе трансляции на YouTube-канале инвесткомпании, обратили внимание «Ведомости».

Главный бенчмарк российского фондового рынка падает пятую неделю подряд начиная с 8 сентября. За это время индекс потерял 11,2% и по итогам торгов в пятницу, 10 октября, составлял 2588,56 пункта.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь