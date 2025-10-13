Мосбиржа хочет создать комплаенс-маркетплейс

8 октября глава Мосбиржи Виктор Жидков представил эту платформу председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Она представляет набор сервисов, призванных помочь эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг справляться с регуляторной нагрузкой в режиме «одного окна», пояснила Грекова. Compliance Tool призвана как оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором за счет единого формата представления информации, так и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям, перечисляет она.