Мосбиржа хочет создать комплаенс-маркетплейс

Мосбиржа хочет создать комплаенс-маркетплейсОбмен опытом позволит поспевать за быстрым развитием рынка и оптимизировать расходы
Московская биржа стремится вместе с игрокам разных рынков создать маркетплейс комплаенс-решений в рамках собственной платформы Compliance Tool. Об этом «Ведомостям» в кулуарах «Финополиса» рассказала управляющий директор торговой площадки по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова.
8 октября глава Мосбиржи Виктор Жидков представил эту платформу председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Она представляет набор сервисов, призванных помочь эмитентам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг справляться с регуляторной нагрузкой в режиме «одного окна», пояснила Грекова. Compliance Tool призвана как оптимизировать взаимодействие с рынком и регулятором за счет единого формата представления информации, так и выравнять для рынка доступ к регуляторным технологическим решениям, перечисляет она.