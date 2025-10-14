Криптовалюты не выходят из «бычьего» тренда

Радикальный обвал капитализации криптовалют 10 октября не помешает дальнейшему росту этого рынка и в ближайшее время можно ожидать его быстрого восстановления, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В понедельник, 13 октября, рынки продолжили восстанавливаться: стоимость криптовалют возросла на 6%, а их совместная капитализация достигла $4 трлн – уровня конца сентября, отмечают в Bloomberg.