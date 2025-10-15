Райффайзенбанк запустил внебиржевые торги 10 голубыми фишками

На внебиржевой площадке Райффайзенбанка, где сделки заключаются напрямую между его клиентами – квалифицированными инвесторами, до последнего времени были доступны к покупке 23 облигации, говорится на его сайте (не указывается, о каких бумагах идет речь). По словам клиента банка, на внебиржевой площадке он может торговать некоторыми ОФЗ. Брокерская комиссия составляет 0,15% от суммы сделки, биржевой – нет, указано на сайте.