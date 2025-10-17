ЦБ констатировал смерть института советов директоров и готовится к воскрешению

ЦБ констатировал смерть института советов директоров и готовится к воскрешениюОтечественные институционалы должны начать играть ту роль, которая была у иностранцев
Институт советов директоров находится в России в «полумертвом состоянии» и требует воскрешения. Об этом советник первого заместителя председателя Центробанка Сергей Моисеев заявил на круглом столе Kept «Перезагрузка корпоративного управления», передает корреспондент «Ведомостей».
Качество корпоративного управления отражает институциональную среду: какие инвесторы, такие и советы директоров, считает Моисеев. Раньше движущей силой развития этого института были иностранцы, но их больше нет, констатировал он. «А у нас [самих], оказывается, нет никакой мотивации быть нормальным, эффективным рынком. У нас в советах в основном люди безобидные, но бесполезные», – посетовал советник.
Сейчас в биржевых оборотах доминирует «мелкооптовая розница», которая «осталась на илистом дне, когда вода из бассейна [зарубежные институционалы] ушла», заявил Моисеев. «У нас розница это что такое: средний остаток на счете – 100 000 руб., хроническая убыточность по операциям и срок удержания бумаги где-то около месяца», – указал он. Моисеев признался, что не знает рынка, где розничные инвесторы участвовали бы в корпоративном управлении.
В моде сейчас разговоры о том, что нужны «какие-то ассоциации розничных кого-то там», от имени которых некто будет представлять «народные массы» в советах директоров, заметил Моисеев. Но Банк России опасается, что лицом розницы станут блогеры, которые получают деньги «и слева, и справа». По этой причине летом ЦБ выпустил кодекс ответственного инвестирования для институционалов, чтобы в них воскресить ту роль, какая раньше была у иностранцев, рассказал Моисеев. Кодекс предписывает им активно выдвигать директоров, участвовать и консолидироваться в голосованиях и проч. Но институциональные инвесторы, когда прочитали кодекс, были, «мягко говоря, напуганы, потому что с мажоритарием не очень хочется спорить о чем-то», так что ЦБ готовится к большой работе в этом направлении, рассказал Моисеев.
«Мы пытаемся создать российского инвестора, профессионального, не того, который в следующем месяце ваши акции продал и играет только на курсах. Создание этого класса активных участников, которые будут выдвигать независимых директоров и следить за тем, чтобы это было эффективное управление, – одна из целей на ближайшую пару лет», – поделился советник.
Воскрешение института советов директоров возможно только путем более подробной детализации требований, считает Моисеев. О своих планах в этом направлении ЦБ расскажет 22 октября на форуме Московской биржи по корпоративному управлению, анонсировал он. Советник упомянул, что планы касаются создания реестра директоров, их квалификации, оценки и ротации.
Также ЦБ планирует до конца года подготовить стандарт по вознаграждению руководства эмитентов, объявил Моисеев. Подготовка ведется по просьбе Минфина в связи с его планами приватизации ряда госкомпаний, заметил он. «Очевидно, что между советом директоров и тем, за что он отвечает, должна возникнуть какая-то связь. Самая прямая – это деньги», – констатировал советник.
Реальная ценность кодекса ответственного инвестирования ЦБ проявится, только когда он станет не просто формальностью, а реальным инструментом изменения практик, говорил «Ведомостям» в июле первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Для этого необходимо развивать культуру ответственного инвестирования на всех уровнях – от топ-менеджмента до рядовых аналитиков, полагал он. Также нужны налоговые стимулы для долгосрочных инвесторов, платформы для коллективных действий акционеров и образовательные программы как для инвесторов, так и эмитентов, перечислял банкир.