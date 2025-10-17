ЦБ констатировал смерть института советов директоров и готовится к воскрешению

В моде сейчас разговоры о том, что нужны «какие-то ассоциации розничных кого-то там», от имени которых некто будет представлять «народные массы» в советах директоров, заметил Моисеев. Но Банк России опасается, что лицом розницы станут блогеры, которые получают деньги «и слева, и справа». По этой причине летом ЦБ выпустил кодекс ответственного инвестирования для институционалов, чтобы в них воскресить ту роль, какая раньше была у иностранцев, рассказал Моисеев. Кодекс предписывает им активно выдвигать директоров, участвовать и консолидироваться в голосованиях и проч. Но институциональные инвесторы, когда прочитали кодекс, были, «мягко говоря, напуганы, потому что с мажоритарием не очень хочется спорить о чем-то», так что ЦБ готовится к большой работе в этом направлении, рассказал Моисеев.