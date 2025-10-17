У рубля ограниченный потенциал дальнейшего укрепления

У рубля ограниченный потенциал дальнейшего укрепленияК концу года доллар может вернуться к значениям 85 рублей и выше
К вечеру по Москве 16 октября курс доллара на межбанковском рынке находился на уровне 80,5 руб. (+2,35%). Вечный фьючерс на доллар США (USDRUBF) на Мосбирже торговался по 80,1 руб. и рос на 1,7%. Днем ранее курс доллара снижался до 78,1 руб., минимумов с конца июля, а вечный фьючерс опускался ниже 79 руб. Банк России курс доллара США на 17 октября повысил на 24 коп. до 79,08 руб., евро – на 36 коп. до 92,08 руб.
Но по сравнению с началом года официальные курсы от ЦБ все еще ниже на 22% и 13% соответственно. В конце 2024 г. – начале 2025 г. американская валюта стоила более 100 руб., европейская – более 105 руб. Опрошенные Банком России экономисты в октябре в очередной раз понизили прогноз по среднему курсу доллара до 85 руб. на этот год – в сентябре они ждали 85,5 руб., в июле – 87,3 руб. На 2026 г. стоимость доллара снижена до 94,6 руб. против ранних оценок в 96 руб. и 97,5 руб. соответственно.
Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов в четверг вырос на 21 коп. до 11,2 руб.