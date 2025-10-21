Газета
Главная / Инвестиции /

Эксперты ждут притока денег в интервальных паевых инвестфондах

Продукт только начинает развиваться на российском рынке
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Стоимость чистых активов (СЧА) интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ) выросла в 6,5 раза с конца 2022 г. и по 31 августа – до 394,2 млрд руб., следует из расчетов аналитической компании «Эйлер» на основе данных ЦБ (есть у «Ведомостей»). В то же время стоимость активов всех паевых инвестфондов за это время выросла в 2,7 раза – до 20,7 трлн руб. Рост интервальных обеспечил интерес инвесторов к диверсификации, который усилился после 2022 г., считает старший аналитик «Эйлера» Елена Бакланова. К 2030 г. СЧА таких фондов утроится и достигнет 1,2 трлн руб., но происходить это будет, скорее, за счет роста среднего чека, чем значительного увеличения числа пайщиков, полагает Бакланова.

