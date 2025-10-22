Как могут измениться полисы страхования жизни с инвестиционной составляющей

Как могут измениться полисы страхования жизни с инвестиционной составляющейДепутаты внесли законопроект, который вводит два вида договоров – с объявленной доходностью и расчетной
Правила составления полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) закрепят законодательно – поправки в законы «Об организации страхового дела» и «О рынке ценных бумаг» группа депутатов внесла в Госдуму 20 октября. Ожидаемый крайний срок принятия законопроекта – I квартал 2026 г., рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Это позволит перезапустить ИСЖ – с 1 января 2026 г. страховщикам запрещено заключать новые договоры.
