Как могут измениться полисы страхования жизни с инвестиционной составляющей

Депутаты внесли законопроект, который вводит два вида договоров – с объявленной доходностью и расчетной
Мария Викулова
Валентин Антонов / ТАСС
Валентин Антонов / ТАСС

Правила составления полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) закрепят законодательно – поправки в законы «Об организации страхового дела» и «О рынке ценных бумаг» группа депутатов внесла в Госдуму 20 октября. Ожидаемый крайний срок принятия законопроекта – I квартал 2026 г., рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Это позволит перезапустить ИСЖ – с 1 января 2026 г. страховщикам запрещено заключать новые договоры.

